Uma ação do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) resultou na prisão de dois homens e na recuperação de uma carga de eletrônicos avaliada em até R$ 1 milhão, em Campinas. O material havia sido roubado em Osasco (SP) e foi localizado em um galpão na Rua Alfredo Costa Figo, no Fazenda Santa Cândida.

Segundo informações divulgadas pelas forças de segurança, a equipe recebeu dados de rastreamento indicando que a carga estaria sendo monitorada naquele endereço. Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com a equipe responsável pelo rastreamento, que confirmou que os produtos estavam armazenados no galpão.

Durante a verificação, foi encontrada uma grande quantidade de equipamentos eletrônicos, composta por cerca de mil caixas de som profissionais da marca JBL. O valor de mercado do material é estimado em até um milhão de reais.