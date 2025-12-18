18 de dezembro de 2025
CAMPINAS

Policial mata assaltante em tentativa de roubo no Anel Viário

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Artesp
Segundo boletim da polícia, homem rendia vítima com arma em punho quando foi atingido. Um comparsa fugiu.
Um homem foi morto após ser baleado por um policial militar durante uma tentativa de roubo no Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083), em Campinas, na noite desta quarta-feira (17). De acordo com o boletim de ocorrência da 2ª Delegacia Seccional, o caso foi registrado como morte por intervenção policial.

A ação começou quando uma equipe da Polícia Militar, em patrulhamento, avistou dois homens rendendo um terceiro à beira da rodovia, na altura do Trevo das Três Vendas. Um dos criminosos estava de posse de uma motocicleta e de uma arma de fogo.

Ao perceberem a aproximação da viatura, um dos suspeitos conseguiu fugir. O outro, que segurava a arma, foi atingido por quatro disparos efetuados pelo policial.

O homem baleado caiu no local. O serviço de resgate foi acionado e confirmou a morte. O corpo foi removido e o local foi preservado para os procedimentos periciais. A motocicleta utilizada no crime foi apreendida.

