Um homem foi morto após ser baleado por um policial militar durante uma tentativa de roubo no Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083), em Campinas, na noite desta quarta-feira (17). De acordo com o boletim de ocorrência da 2ª Delegacia Seccional, o caso foi registrado como morte por intervenção policial.

A ação começou quando uma equipe da Polícia Militar, em patrulhamento, avistou dois homens rendendo um terceiro à beira da rodovia, na altura do Trevo das Três Vendas. Um dos criminosos estava de posse de uma motocicleta e de uma arma de fogo.

Ao perceberem a aproximação da viatura, um dos suspeitos conseguiu fugir. O outro, que segurava a arma, foi atingido por quatro disparos efetuados pelo policial.