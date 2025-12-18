Um corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (17) em uma trilha de Itapira. A descoberta foi feita por um grupo de ciclistas que estavam na Rodovia Comendador Virgolino de Oliveira, na região do Jardim Ivete, e imediatamente acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM).
A vítima foi identificada como Matheus Henrique Apolinário, de 25 anos. Uma motocicleta foi encontrada próxima ao corpo, o que leva a crer que o jovem tenha sofrido um acidente enquanto fazia a trilha, vindo a morrer no local.
De acordo com o registro do plantão policial, os guardas municipais se deslocaram até o local, isolaram a área para preservação e acionaram a Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações.
Enquanto aguardavam a chegada da Polícia Científica, os GCMs solicitaram apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito no local.
A perícia técnica realizou os levantamentos iniciais, e as autoridades aguardam os resultados dos exames e a conclusão das investigações conduzidas pela Polícia Civil.