Um corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (17) em uma trilha de Itapira. A descoberta foi feita por um grupo de ciclistas que estavam na Rodovia Comendador Virgolino de Oliveira, na região do Jardim Ivete, e imediatamente acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A vítima foi identificada como Matheus Henrique Apolinário, de 25 anos. Uma motocicleta foi encontrada próxima ao corpo, o que leva a crer que o jovem tenha sofrido um acidente enquanto fazia a trilha, vindo a morrer no local.

De acordo com o registro do plantão policial, os guardas municipais se deslocaram até o local, isolaram a área para preservação e acionaram a Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações.