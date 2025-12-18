A experiência ferroviária entre Campinas e Jaguariúna ganha clima de fim de ano com a realização do Trem de Natal, passeio temático que une iluminação cênica, ambientação natalina e atividades voltadas ao público familiar.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Durante o trajeto noturno de cerca de 50 quilômetros, a locomotiva e os vagões circulam totalmente decorados com luzes, criando um ambiente lúdico que acompanha os passageiros do embarque à chegada. Um dos destaques da viagem é a presença do Papai Noel, que percorre os vagões, conversa com as crianças e distribui doces ao longo do percurso.
A próxima edição do passeio está marcada para este sábado, dia 20 de dezembro. A programação começa no fim da tarde, com recepção na Estação Anhumas, em Campinas, seguida pela chegada do Papai Noel e abertura do embarque. A partida ocorre no início da noite, com chegada a Jaguariúna pouco depois das 19h.
Na estação de destino, os passageiros encontram um espaço ambientado especialmente para o Natal, com opções de alimentação, bebidas e venda de lembranças temáticas. O retorno para Campinas acontece ainda na mesma noite, encerrando o passeio por volta das 22h.
Os ingressos têm valores diferenciados para adultos e crianças, com possibilidade de desconto promocional para adultos mediante uso de cupom. O passeio também oferece serviços opcionais, como lanche temático e a entrega personalizada de presentes pelo Papai Noel durante a viagem. As vendas são feitas exclusivamente pela internet - https://www.mariafumacacampinas.com.br/passeio/trem-especial-de-natal-2025/3050106.
Além do passeio natalino, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, responsável pela operação da Maria-Fumaça, mantém um projeto social em parceria com a Prefeitura de Campinas. Ao longo do ano, são oferecidos passeios gratuitos em datas específicas, com inscrições abertas ao público por meio do site oficial do turismo municipal.