A experiência ferroviária entre Campinas e Jaguariúna ganha clima de fim de ano com a realização do Trem de Natal, passeio temático que une iluminação cênica, ambientação natalina e atividades voltadas ao público familiar.

Durante o trajeto noturno de cerca de 50 quilômetros, a locomotiva e os vagões circulam totalmente decorados com luzes, criando um ambiente lúdico que acompanha os passageiros do embarque à chegada. Um dos destaques da viagem é a presença do Papai Noel, que percorre os vagões, conversa com as crianças e distribui doces ao longo do percurso.

A próxima edição do passeio está marcada para este sábado, dia 20 de dezembro. A programação começa no fim da tarde, com recepção na Estação Anhumas, em Campinas, seguida pela chegada do Papai Noel e abertura do embarque. A partida ocorre no início da noite, com chegada a Jaguariúna pouco depois das 19h.