A Prefeitura de Campinas recolocou nesta quinta-feira (18) a estátua oficial da Galinha Pintadinha em seu ponto original no Parque Taquaral, após a conclusão de um processo de restauro. A escultura havia sido retirada do local no último dia 3 de dezembro, por medida preventiva, depois que uma das asas foi danificada em um ato de vandalismo.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Durante o período fora do parque, a peça foi encaminhada ao escultor responsável, que realizou os ajustes estruturais necessários para recuperar a integridade da obra e garantir a segurança dos visitantes. Com o trabalho finalizado, a personagem conhecida como “Popó” volta a integrar o espaço e a receber o público, principalmente crianças e famílias.
A estátua foi instalada no Taquaral em 8 de outubro e se tornou rapidamente um novo ponto de visitação no parque. A obra foi doada pelos criadores da Galinha Pintadinha à cidade, como forma de reconhecimento a Campinas, considerada o berço da personagem, que surgiu na região do bairro Castelo antes de alcançar projeção nacional e internacional no universo infantil.
Desde a inauguração, o local passou a concentrar registros fotográficos, encontros familiares e lembranças afetivas, ampliando o caráter cultural e turístico do parque.
Em nota, a Prefeitura destacou a importância do cuidado coletivo com os bens públicos e informou que haverá reforço na segurança na área da escultura, com o objetivo de evitar novos danos e garantir um ambiente seguro para todos os frequentadores do Parque Taquaral.