Uma mulher foi socorrida em estado grave após colidir a motocicleta que pilotava contra a traseira de uma carreta estacionada no bairro Jardim Zaniboni, em Mogi Guaçu. O acidente ocorreu na Avenida José Rodrigues Neto, popularmente conhecida como Avenida das Torres, na manhã desta quarta-feira (17).
A colisão aconteceu no sentido bairro/centro da via, nas proximidades do Jardim Novo II. A condutora pilotava uma motocicleta Honda Biz quando se chocou contra o veículo de carga, que estava parado no local.
O impacto foi de grande intensidade. Além dos danos extensos à motocicleta, o para-choque traseiro da carreta ficou entortado. As causas exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.
Socorro imediato no local
Testemunhas acionaram rapidamente o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a GCM (Guarda Civil Municipal). Ao chegarem, as equipes encontraram a motociclista já em estado grave.
Ela recebeu os primeiros atendimentos no local pelos socorristas e, em seguida, foi transportada com urgência para o pronto-socorro da Santa Casa, onde receberia o tratamento clínico necessário. O estado de saúde permanece grave.