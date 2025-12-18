A defesa prévia do vereador Otto Alejandro (PL) , acusado de violência doméstica, foi entregue à Comissão Processante (CP) da Câmara Municipal de Campinas, e o colegiado já tem data para dar o próximo passo. Nesta sexta-feira, 19 de dezembro, às 10h, será realizada uma reunião aberta no plenário para a apresentação e votação do parecer do relator, que pode indicar o prosseguimento das investigações ou o arquivamento das denúncias. A sessão terá transmissão ao vivo pela TV Câmara.

A informação foi confirmada pela vereadora Fernanda Souto (PSOL), presidente da Comissão Processante. Segundo ela é publicação nas rede sociais, com a apresentação da defesa, a CP está formalmente apta a avançar. “O vereador apresentou a defesa e assim podemos seguir com os trabalhos da Comissão”, afirmou. Fernanda destacou ainda a importância da decisão desta etapa, especialmente diante do contexto local. “É muito importante que a Comissão Processante possa seguir para a próxima fase com as oitivas de testemunhas, diante da necessidade de apuração das denúncias com máximo rigor, principalmente no contexto de aumento dos casos de violência contra as mulheres no município de Campinas”, já indicando que seu voto será favorável ao prosseguimento.

A Comissão Processante foi instaurada por unanimidade em 19 de novembro, quando 29 vereadores votaram a favor da abertura do processo, sem votos contrários.