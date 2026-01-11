Um homem foi preso em flagrante na sexta-feira (9) suspeito de envolvimento na morte de Leidiane Aparecida de Oliveira, de 29 anos, cujo corpo foi encontrado na residência do casal, no bairro Jardim Proença, em Campinas. A principal linha de investigação, por enquanto, é uma possível overdose, mas a Polícia Civil não descarta a hipótese de feminicídio, aguardando laudos periciais. O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h30 para prestar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na Rua 10 de Maio. No local, os militares encontraram Erick Garcia Bertolino da Silva, de 31 anos, namorado da vítima, fora da casa, visivelmente alterado e sob efeito de entorpecentes.

Cena do crime e relatos conflitantes

Dentro da residência, a equipe do Samu já constatava o óbito de Leidiane. O corpo da jovem estava desnudo e coberto por uma manta. O soldado da PM que fez a preservação inicial do local observou um hematoma no pescoço da vítima e a ausência de uma unha.