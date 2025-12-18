O reitor da Unicamp, Paulo Cesar Montagner, decidiu retomar nesta quinta-feira (18), a partir das 15h, de forma remota, a 5ª reunião extraordinária do Conselho Universitário (Consu), interrompida duas vezes por manifestantes na terça-feira (16). Na pauta, está a votação da submissão ao governo do Estado de São Paulo da proposta de autarquização da área da saúde, além do plano de expansão acadêmica da universidade.

A decisão, segundo o reitor, busca concluir formalmente a sessão iniciada na manhã de terça-feira, que teve duração de cerca de 1h30 antes da primeira interrupção, quando a sala do Consu foi invadida por membros da comunidade estudantil, representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp (STU) e integrantes de movimentos sociais. A reunião chegou a ser retomada à tarde, mas nova invasão levou à suspensão definitiva dos trabalhos naquele dia.

Para Montagner, a retomada é uma medida necessária para preservar o funcionamento institucional da universidade. “Decidimos retomar a reunião como uma forma de preservar a institucionalidade da Universidade”, afirmou. “E para que essa institucionalidade seja mantida, é necessário que retomemos essa reunião”, completou.