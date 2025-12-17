17 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ACIDENTE

Motoqueiro de 64 anos morre em colisão brutal com Jeep

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
A Voz do Guaçu
Vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos graves; Polícia investiga causas do acidente registrado na tarde desta terça-feira, em Mogi Guaçu.
Vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos graves; Polícia investiga causas do acidente registrado na tarde desta terça-feira, em Mogi Guaçu.

Um homem morreu na tarde desta terça-feira (16) após uma colisão entre a moto que pilotava e um Jeep, na Avenida Mogi Mirim, em Mogi Guaçu. A vítima foi identificada como Luis Carlos, de 64 anos, e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O motociclista transitava pela avenida quando se envolveu em uma sucessão de impactos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os momentos que antecedem o desfecho fatal. Nas imagens, é possível ver Luis Carlos colidindo levemente com a traseira de um Volkswagen Polo branco e, em seguida, atingindo uma Ford Ranger que estava à frente.

Após as batidas iniciais, o motociclista tentou manobrar entre os dois carros. Nesse momento, perdeu o controle da moto e colidiu violentamente contra a traseira de um Jeep Renegade, que rebocava uma carreta carregada de entulho.

O impacto foi tão forte que o homem foi arremessado ao solo, ficando desacordado imediatamente. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreram Luis Carlos em estado crítico e o encaminharam à Santa Casa de Mogi Guaçu, onde ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Militar isolou a área e registrou o Boletim de Ocorrência. O vídeo que registra parte do acidente será um dos elementos usados para esclarecer a dinâmica e as causas exatas do acidente, que segue sob investigação.

Comentários

Comentários