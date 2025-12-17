Um homem morreu na tarde desta terça-feira (16) após uma colisão entre a moto que pilotava e um Jeep, na Avenida Mogi Mirim, em Mogi Guaçu. A vítima foi identificada como Luis Carlos, de 64 anos, e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O motociclista transitava pela avenida quando se envolveu em uma sucessão de impactos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os momentos que antecedem o desfecho fatal. Nas imagens, é possível ver Luis Carlos colidindo levemente com a traseira de um Volkswagen Polo branco e, em seguida, atingindo uma Ford Ranger que estava à frente.

Após as batidas iniciais, o motociclista tentou manobrar entre os dois carros. Nesse momento, perdeu o controle da moto e colidiu violentamente contra a traseira de um Jeep Renegade, que rebocava uma carreta carregada de entulho.