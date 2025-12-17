17 de dezembro de 2025
CAPTURA

Acusado de assassinato no Paraná é preso pela Polícia em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito de homicídio no Paraná foi localizado no local de trabalho, na região dos Amarais, em Campinas.
Um homem, identificado como Emerson Michel Conceição de Moura, foi preso pela Polícia Civil de Campinas. Ele é acusado de homicídio na cidade de Apucarana, no Paraná, e a prisão ocorreu no dia 11 deste mês, em cumprimento de um mandado de prisão temporária.

O alvo da operação foi localizado e abordado pelos agentes no estacionamento da empresa TIC (Terminal Intermodal de Cargas), na região dos Amarais, seu local de trabalho.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais já monitoravam a rotina do suspeito. Durante a abordagem, ele foi revistado, mas portava apenas um aparelho celular. Informado sobre o mandado, Emerson declarou não conhecer o processo e não ofereceu resistência à prisão.

Após a detenção, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao caso. O homem foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

