Um homem, identificado como Emerson Michel Conceição de Moura, foi preso pela Polícia Civil de Campinas. Ele é acusado de homicídio na cidade de Apucarana, no Paraná, e a prisão ocorreu no dia 11 deste mês, em cumprimento de um mandado de prisão temporária.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O alvo da operação foi localizado e abordado pelos agentes no estacionamento da empresa TIC (Terminal Intermodal de Cargas), na região dos Amarais, seu local de trabalho.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais já monitoravam a rotina do suspeito. Durante a abordagem, ele foi revistado, mas portava apenas um aparelho celular. Informado sobre o mandado, Emerson declarou não conhecer o processo e não ofereceu resistência à prisão.
Após a detenção, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao caso. O homem foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.