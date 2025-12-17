Um homem, identificado como Emerson Michel Conceição de Moura, foi preso pela Polícia Civil de Campinas. Ele é acusado de homicídio na cidade de Apucarana, no Paraná, e a prisão ocorreu no dia 11 deste mês, em cumprimento de um mandado de prisão temporária.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O alvo da operação foi localizado e abordado pelos agentes no estacionamento da empresa TIC (Terminal Intermodal de Cargas), na região dos Amarais, seu local de trabalho.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais já monitoravam a rotina do suspeito. Durante a abordagem, ele foi revistado, mas portava apenas um aparelho celular. Informado sobre o mandado, Emerson declarou não conhecer o processo e não ofereceu resistência à prisão.