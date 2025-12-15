A Vigilância Sanitária de Campinas determinou, na manhã desta segunda-feira (15), a interdição total de um restaurante localizado na avenida Francisco Glicério, na região central da cidade. O estabelecimento foi fechado após fiscalização constatar diversas irregularidades sanitárias que comprometiam as condições de trabalho e higiene.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com o órgão, a equipe identificou ambiente insalubre para os funcionários, com infiltrações, acúmulo de água e presença de bolor em diferentes áreas, além de condições precárias de limpeza. Também foram verificados insetos no local, mau cheiro, ralos abertos e controle inadequado de temperatura, com registros desatualizados.
A interdição permanecerá em vigor até que todas as falhas sejam corrigidas. Após a regularização, o responsável poderá solicitar nova vistoria, que irá avaliar se o local reúne condições para retomar o funcionamento.
A Vigilância Sanitária orienta que denúncias sobre irregularidades podem ser feitas pelo telefone 156 ou pelo WhatsApp (19) 2116-0156. Informações adicionais podem ser obtidas diretamente com o órgão pelo telefone (19) 2515-7134 ou pelo e-mail devisa.sanitaria@campinas.sp.gov.br.