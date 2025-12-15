A Vigilância Sanitária de Campinas determinou, na manhã desta segunda-feira (15), a interdição total de um restaurante localizado na avenida Francisco Glicério, na região central da cidade. O estabelecimento foi fechado após fiscalização constatar diversas irregularidades sanitárias que comprometiam as condições de trabalho e higiene.

De acordo com o órgão, a equipe identificou ambiente insalubre para os funcionários, com infiltrações, acúmulo de água e presença de bolor em diferentes áreas, além de condições precárias de limpeza. Também foram verificados insetos no local, mau cheiro, ralos abertos e controle inadequado de temperatura, com registros desatualizados.