Parte dos trabalhadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) iniciou, nesta segunda-feira (15), uma greve por tempo determinado em protesto contra a proposta de autarquização da área da saúde da instituição. Pela manhã, os servidores realizaram uma passeata pelas ruas do campus, reunindo funcionários técnico-administrativos e representantes do sindicato.

A paralisação continua nesta terça-feira (16), data em que o Conselho Universitário (Consu) deve votar o projeto em reunião extraordinária. A proposta, caso aprovada, ainda precisará passar pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) antes de ser encaminhada para implementação pelo Governo do Estado.

Na última sexta-feira (12), a Reitoria da Unicamp formalizou uma Carta-Compromisso com seis princípios que, segundo a Administração Central, devem orientar o processo de expansão acadêmica a partir da criação da autarquia da saúde. O documento foi assinado pelo reitor Paulo Cesar Montagner e divulgado como tentativa de responder às críticas apresentadas por servidores e entidades sindicais.