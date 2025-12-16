A discussão sobre a autarquização da área da saúde da Unicamp ganhou novos contornos de tensão nesta terça-feira (16). Um grupo de manifestantes invadiu o salão da Reitoria onde ocorria a reunião extraordinária do Conselho Universitário (Consu), convocada para votar o projeto que propõe a mudança no modelo de gestão da saúde universitária. Contrários à medida, os manifestantes ocuparam a mesa de discussão e passaram a avaliar a permanência no local.
Em nota ao Portal Sampi Campinas, a Universidade informou que “a sessão do Consu está suspensa temporariamente” e que os conselheiros se reuniram com o reitor Paulo Cesar Montagner para avaliar o andamento da sessão e deliberar sobre os próximos passos.
O episódio ocorre em meio à greve por tempo determinado iniciada na segunda-feira (15) por parte dos trabalhadores técnico-administrativos da Unicamp. Pela manhã, servidores realizaram uma passeata pelas ruas do campus, reunindo funcionários e representantes sindicais em protesto contra a proposta. A paralisação foi mantida justamente para o dia da votação no Consu.
A proposta de autarquização, se aprovada pelo Conselho Universitário, ainda precisará tramitar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) antes de qualquer implementação pelo Governo do Estado.
Na tentativa de reduzir a resistência interna, a Reitoria divulgou, na última sexta-feira (12), uma Carta-Compromisso com seis princípios que, segundo a Administração Central, devem nortear o processo. O documento assegura que a proposta será estruturada por Projeto de Lei Complementar, preservará integralmente os direitos dos trabalhadores, manterá o atendimento 100% SUS e garantirá à Unicamp a indicação dos gestores da futura autarquia.
O texto também afirma que a mudança não afetará o orçamento da Universidade e permitiria a expansão acadêmica, com novas estratégias de contratação. Para a Reitoria, a autarquização é apresentada como resposta à crise de financiamento da saúde universitária.
Os servidores, no entanto, mantêm posição contrária. Em reuniões recentes, representantes sindicais alertaram que a medida pode abrir caminho para privatização, terceirização e precarização das relações de trabalho, além de comprometer o caráter público dos hospitais universitários. O grupo chegou a pedir formalmente a retirada do projeto da pauta.
Durante os debates, Montagner afirmou que a proposta representa, neste momento, “a alternativa viável para enfrentar o déficit financeiro”. Já o diretor executivo da Área da Saúde, Luiz Carlos Zeferino, destacou que o modelo segue experiências já adotadas em outras universidades públicas, citando a Unesp, a USP e universidades federais. “Dos 51 hospitais-escola vinculados a 36 universidades federais, 48 são autarquizados”, afirmou.
A proposta vem sendo debatida desde setembro, após o governo estadual sinalizar a possibilidade de assumir o orçamento da saúde universitária. Um Grupo de Trabalho elaborou o projeto e promoveu consultas à comunidade acadêmica, cujas sugestões, segundo a Reitoria, foram parcialmente incorporadas ao texto final.
Com a greve, a reunião suspensa e a ocupação do espaço, o debate sobre a autarquização da saúde na Unicamp entra em um de seus momentos mais críticos, sob forte pressão de servidores que prometem intensificar a mobilização em defesa do modelo que classificam como “Unicamp 100% SUS”.
A Reitoria informou ainda que não há paralisação geral das atividades acadêmicas e reiterou que respeita as diferentes formas de manifestação.