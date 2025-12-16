A discussão sobre a autarquização da área da saúde da Unicamp ganhou novos contornos de tensão nesta terça-feira (16). Um grupo de manifestantes invadiu o salão da Reitoria onde ocorria a reunião extraordinária do Conselho Universitário (Consu), convocada para votar o projeto que propõe a mudança no modelo de gestão da saúde universitária. Contrários à medida, os manifestantes ocuparam a mesa de discussão e passaram a avaliar a permanência no local.

Em nota ao Portal Sampi Campinas, a Universidade informou que “a sessão do Consu está suspensa temporariamente” e que os conselheiros se reuniram com o reitor Paulo Cesar Montagner para avaliar o andamento da sessão e deliberar sobre os próximos passos.

O episódio ocorre em meio à greve por tempo determinado iniciada na segunda-feira (15) por parte dos trabalhadores técnico-administrativos da Unicamp. Pela manhã, servidores realizaram uma passeata pelas ruas do campus, reunindo funcionários e representantes sindicais em protesto contra a proposta. A paralisação foi mantida justamente para o dia da votação no Consu.