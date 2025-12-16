A Polícia Civil de Hortolândia apura como feminicídio a morte de uma jovem de 21 anos, atingida por um disparo de arma de fogo no rosto durante a madrugada desta terça-feira. O principal suspeito é o companheiro da vítima, de 19 anos, que fugiu após o crime e ainda não foi localizado.

A vítima foi identificada como Rayana Raissa Albuquerque de Matos. Conforme o boletim de ocorrência, o tiro atingiu a cabeça. Rayana mantinha um relacionamento com o suspeito havia cerca de dois anos, e o casal tinha um filho de apenas dois meses.

O crime ocorreu na residência onde ambos passaram a viver recentemente, localizada na casa da mãe do suspeito, para onde haviam se mudado há aproximadamente duas semanas. No momento do disparo, a mãe do jovem e o bebê estavam na sala do imóvel, enquanto Rayana se encontrava em outro cômodo.