A Polícia Civil de Hortolândia apura como feminicídio a morte de uma jovem de 21 anos, atingida por um disparo de arma de fogo no rosto durante a madrugada desta terça-feira. O principal suspeito é o companheiro da vítima, de 19 anos, que fugiu após o crime e ainda não foi localizado.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A vítima foi identificada como Rayana Raissa Albuquerque de Matos. Conforme o boletim de ocorrência, o tiro atingiu a cabeça. Rayana mantinha um relacionamento com o suspeito havia cerca de dois anos, e o casal tinha um filho de apenas dois meses.
O crime ocorreu na residência onde ambos passaram a viver recentemente, localizada na casa da mãe do suspeito, para onde haviam se mudado há aproximadamente duas semanas. No momento do disparo, a mãe do jovem e o bebê estavam na sala do imóvel, enquanto Rayana se encontrava em outro cômodo.
Segundo a apuração inicial, o suspeito saiu da casa e retornou pouco tempo depois. Em seguida, entrou no banheiro com a vítima. Minutos depois, familiares ouviram um disparo de arma de fogo.
Ainda de acordo com o registro policial, após o tiro, um terceiro homem entrou no banheiro, retirou a arma do local e deixou a residência junto com o suspeito, utilizando uma motocicleta para a fuga.
A Polícia Civil segue com diligências para localizar o suspeito e identificar o segundo envolvido citado no boletim. O inquérito foi instaurado na delegacia de Hortolândia, que dará sequência às investigações.