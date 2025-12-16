A cidade de Campinas conheceu, na segunda-feira (15), os 13 profissionais do volante eleitos pelos próprios passageiros como os melhores do transporte público municipal. Eles são os vencedores da categoria “Motorista Nota 10”, novidade da 2ª edição do Prêmio Boas Práticas na Mobilidade Urbana, organizado pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas).

A premiação oficial será realizada nesta quinta-feira (18), às 9h30, no SestSenat, localizado no bairro Amarais. Cada um dos motoristas contemplados receberá prêmio em dinheiro no valor de R$ 1,5 mil.

A etapa final de votação popular, que definiu os ganhadores, mobilizou a população entre os dias 1º e 11 de dezembro e registrou 5.935 votos. O público pôde escolher os profissionais que mais se destacam no dia a dia por condução segura, responsabilidade, cordialidade e excelência no atendimento.

De entrevistas ao voto popular