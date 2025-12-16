O Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp) vai abrir 2.163 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional a partir do mês de janeiro. As matrículas começam no dia 19 de janeiro e serão realizadas presencialmente, com preenchimento das vagas por ordem de chegada.

As oportunidades estão distribuídas em 20 tipos de cursos, oferecidos em 10 unidades e polos espalhados pela cidade. A qualificação profissional tem foco prático e é voltada tanto para quem busca ingressar em uma nova área quanto para quem deseja atualizar ou reforçar conhecimentos.

Os cursos têm duração entre 10 e 20 semanas, com carga horária reduzida em comparação aos cursos técnicos. Entre as áreas disponíveis estão administração, logística, informática, marketing digital, inglês, recursos humanos, cuidador de idosos, operador de empilhadeira, porteiro, confeitaria, criação de sites e desenvolvimento de aplicativos, entre outras.