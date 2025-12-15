O funcionalismo municipal de Campinas segue em estado de greve, mas uma eventual paralisação dos serviços não deve ocorrer em dezembro. Em vídeo publicado neste sábado (data), nas redes sociais oficiais da entidade, representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal (STMC) afirmaram que o movimento está mantido, porém reconheceram que o período de festas e férias dificulta a mobilização da categoria.

Segundo o sindicato, caso o pagamento do 13º vale-alimentação dos servidores da ativa e do auxílio-nutricional de aposentados e pensionistas não seja retomado, uma greve poderá ser deflagrada a partir de janeiro. A direção da entidade avalia que, neste momento, uma paralisação teria pouco impacto prático.

A decisão judicial que suspendeu os benefícios foi concedida em novembro pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, após pedido da Procuradoria Geral de Justiça. A liminar entendeu que o pagamento do benefício extra e sua extensão aos inativos são incompatíveis com o interesse público. A Prefeitura informou que já recorreu ao TJ-SP e também ao Supremo Tribunal Federal.