O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), avaliou nesta segunda-feira o primeiro ano do segundo mandato à frente da Prefeitura e afirmou que 2025 foi marcado por decisões estruturais difíceis, mas também por entregas consideradas históricas para a cidade. A análise foi feita durante entrevista à Rádio Jovem Pan Campinas.

Segundo o prefeito, entre os principais avanços do período estão a consolidação do Hospital da Mulher, a transição do Hospital do Amor, a entrega do Centro de Convivência Cultural e a conclusão da reforma do Mercadão Municipal, obra que estava parada havia anos. “Nunca tinham mexido no Mercadão. Há décadas precisava de reforma. Tivemos problemas, mas enfrentamos e entregamos”, afirmou.

Saadi também destacou o avanço regional na articulação para a construção do Hospital Metropolitano, projeto que envolve a Região Metropolitana de Campinas. “É uma luta que não é só da Prefeitura de Campinas, mas da região metropolitana. A gente considera o Hospital Metropolitano um avanço importante”, disse.