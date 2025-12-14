15 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRAGÉDIA

Idoso morre após ser atropelado por ônibus no corredor BRT

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Emdec
Atropelamento aconteceu no corredor BRT da Avenida das Amoreiras, em Campinas
Atropelamento aconteceu no corredor BRT da Avenida das Amoreiras, em Campinas

Um idoso morreu após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo na Avenida das Amoreiras, em Campinas, na noite de sábado, 13. A Polícia Civil confirmou que a vítima é Lino Rodrigues Machado, de 82 anos.

O atropelamento ocorreu por volta das 19h30, na altura da Vila São Bernardo. Lino foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital Mário Gatti, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente envolveu um ônibus que operava no corredor do BRT. O motorista relatou que seguia no sentido Centro quando se aproximou da faixa de pedestres. Segundo ele, o semáforo estava verde para o coletivo e vermelho para o pedestre.

Ao perceber que um homem atravessava na faixa, o motorista contou que tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. Após o impacto, ele acionou a empresa, que solicitou atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. A perícia técnica esteve no local e realizou os procedimentos necessários.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Campinas e será investigado pela Polícia Civil.

Comentários

Comentários