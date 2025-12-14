Um idoso morreu após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo na Avenida das Amoreiras, em Campinas, na noite de sábado, 13. A Polícia Civil confirmou que a vítima é Lino Rodrigues Machado, de 82 anos.
O atropelamento ocorreu por volta das 19h30, na altura da Vila São Bernardo. Lino foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital Mário Gatti, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente envolveu um ônibus que operava no corredor do BRT. O motorista relatou que seguia no sentido Centro quando se aproximou da faixa de pedestres. Segundo ele, o semáforo estava verde para o coletivo e vermelho para o pedestre.
Ao perceber que um homem atravessava na faixa, o motorista contou que tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. Após o impacto, ele acionou a empresa, que solicitou atendimento médico.
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. A perícia técnica esteve no local e realizou os procedimentos necessários.
O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Campinas e será investigado pela Polícia Civil.