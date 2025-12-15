Um grave incidente envolvendo um cão da raça pitbull resultou em ferimentos a uma criança de quatro anos de idade na manhã do último domingo (14), no bairro Vida Nova, em Campinas. A menina estava na calçada, em frente à casa de sua avó, quando foi atacada.
Segundo o registro feito pela Polícia Civil, o cachorro fugiu de uma residência próxima e avançou sobre a criança. O ataque foi documentado por câmeras de segurança, que mostram o momento em que o animal agarra a menina, gerando desespero entre os adultos que estavam por perto e pediam socorro.
A situação de perigo foi encerrada apenas quando o proprietário do animal conseguiu controlar o cão e isolá-lo novamente dentro de seu imóvel.
A criança foi transportada para o Hospital Ouro Verde para receber tratamento. A família informou que a menina sofreu ferimentos em uma das pernas.
O responsável pelo pitbull prestou depoimento à polícia e explicou que o animal escapou da casa no instante em que o portão foi aberto. Ele assinou um Termo de Compromisso para comparecer perante o Juizado Especial Criminal, sendo posteriormente liberado.
O 2º Distrito Policial de Campinas registrou a ocorrência e instaurou inquérito para apurar os fatos sob as classificações de lesão corporal e omissão na devida cautela de guarda de animal.