Um grave incidente envolvendo um cão da raça pitbull resultou em ferimentos a uma criança de quatro anos de idade na manhã do último domingo (14), no bairro Vida Nova, em Campinas. A menina estava na calçada, em frente à casa de sua avó, quando foi atacada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o registro feito pela Polícia Civil, o cachorro fugiu de uma residência próxima e avançou sobre a criança. O ataque foi documentado por câmeras de segurança, que mostram o momento em que o animal agarra a menina, gerando desespero entre os adultos que estavam por perto e pediam socorro.

A situação de perigo foi encerrada apenas quando o proprietário do animal conseguiu controlar o cão e isolá-lo novamente dentro de seu imóvel.