TERRÍVEL

VÍDEO: Criança de 4 anos é atacada por pitbull em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Menina brincava na calçada quando pitbull escapou de imóvel vizinho, no Vida Nova.
Menina brincava na calçada quando pitbull escapou de imóvel vizinho, no Vida Nova.

Um grave incidente envolvendo um cão da raça pitbull resultou em ferimentos a uma criança de quatro anos de idade na manhã do último domingo (14), no bairro Vida Nova, em Campinas. A menina estava na calçada, em frente à casa de sua avó, quando foi atacada.

Segundo o registro feito pela Polícia Civil, o cachorro fugiu de uma residência próxima e avançou sobre a criança. O ataque foi documentado por câmeras de segurança, que mostram o momento em que o animal agarra a menina, gerando desespero entre os adultos que estavam por perto e pediam socorro.

A situação de perigo foi encerrada apenas quando o proprietário do animal conseguiu controlar o cão e isolá-lo novamente dentro de seu imóvel.

A criança foi transportada para o Hospital Ouro Verde para receber tratamento. A família informou que a menina sofreu ferimentos em uma das pernas.

O responsável pelo pitbull prestou depoimento à polícia e explicou que o animal escapou da casa no instante em que o portão foi aberto. Ele assinou um Termo de Compromisso para comparecer perante o Juizado Especial Criminal, sendo posteriormente liberado.

O 2º Distrito Policial de Campinas registrou a ocorrência e instaurou inquérito para apurar os fatos sob as classificações de lesão corporal e omissão na devida cautela de guarda de animal.

