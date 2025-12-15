A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu, durante o final de semana, cinco pessoas acusadas de invadir uma propriedade rural e furtar oito leitões. A ação ocorreu na Fazenda Água Branca, após um morador acionar a polícia ao avistar um veículo com indivíduos em atitude suspeita.

De acordo com o boletim de ocorrência, o denunciante relatou que um Ford Focus, com cinco ocupantes, invadiu o local onde os animais eram criados. Os suspeitos deixaram a propriedade rapidamente após serem flagrados.

Uma guarnição da GCM foi deslocada para o local e iniciou um patrulhamento pela região. Pouco depois, os guardas localizaram o automóvel descrito fugindo em direção a Itupeva. O veículo foi interceptado.