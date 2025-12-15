15 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CEIA DE NATAL?

Cinco ladrões de leitão são flagrados com os porquinhos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GCM
Veículo foi interceptado pela Guarda Civil após invasão a propriedade rural de Indaiatuba; animais foram recuperados.
Veículo foi interceptado pela Guarda Civil após invasão a propriedade rural de Indaiatuba; animais foram recuperados.

GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu, durante o final de semana, cinco pessoas acusadas de invadir uma propriedade rural e furtar oito leitões. A ação ocorreu na Fazenda Água Branca, após um morador acionar a polícia ao avistar um veículo com indivíduos em atitude suspeita.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o denunciante relatou que um Ford Focus, com cinco ocupantes, invadiu o local onde os animais eram criados. Os suspeitos deixaram a propriedade rapidamente após serem flagrados.

Uma guarnição da GCM foi deslocada para o local e iniciou um patrulhamento pela região. Pouco depois, os guardas localizaram o automóvel descrito fugindo em direção a Itupeva. O veículo foi interceptado.

Durante a abordagem, os guardas encontraram, no porta-malas do carro, os oito leitões furtados. Todos os ocupantes, moradores de Itupeva, confessaram a autoria do crime.

Os cinco suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde a autoridade policial tomou as providências cabíveis. Os animais foram devolvidos ao responsável pela fazenda, sem relatos de maus-tratos.

Comentários

Comentários