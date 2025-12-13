Campinas caminha para encerrar 2025 sob uma tensão que ninguém planejou, mas que todos agora tentam administrar. A greve marcada para esta segunda-feira, dia 15, surge como um elemento inesperado no tabuleiro político do governo Dário Saadi — não porque o conflito seja novo, mas porque o motivo da paralisação escapa ao controle direto da Prefeitura, ainda que recaia sobre ela todo o desgaste público.

É um daqueles impasses em que a lógica institucional não conversa com a percepção popular. O problema não foi criado pela administração municipal, não nasceu de uma decisão política do Executivo e tampouco de um corte orçamentário deliberado. Ainda assim, quem pode ser prejudicada é a população, especialmente em áreas sensíveis como a saúde, justamente num período em que a cidade costuma operar no limite.

O estopim do conflito é a suspensão do chamado 13º vale-alimentação para servidores da ativa e do auxílio-nutricional para aposentados e pensionistas. Benefícios previstos em leis municipais, aprovadas pela Câmara e sancionadas pelo próprio prefeito, mas que foram interrompidos por liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo, a pedido da Procuradoria Geral de Justiça. A decisão entende que a parcela extra e a extensão aos inativos não atendem ao interesse público.