O bebê de 1 ano e 4 meses, internado em estado gravíssimo após dar entrada na rede de saúde de Campinas com lesão severa no rosto e parada cardiorrespiratória, morreu nesta quinta-feira (11), depois de oito dias de internação.

A criança foi socorrida inicialmente na UPA Campo Grande, na noite de 3 de dezembro, e transferida em seguida para o Hospital Mário Gattinho, onde permaneceu internada até a confirmação da morte. Desde a entrada na unidade de saúde, o caso já era tratado como ocorrência grave e suspeita.

De acordo com o boletim de ocorrência, o bebê chegou ao atendimento em estado crítico, o que motivou a comunicação imediata às autoridades policiais. A mãe e o padrasto foram presos em flagrante no mesmo dia e seguem detidos. A Polícia Civil investiga o caso pelos crimes de abandono de incapaz, omissão de socorro e morte suspeita.