O bebê de 1 ano e 4 meses, internado em estado gravíssimo após dar entrada na rede de saúde de Campinas com lesão severa no rosto e parada cardiorrespiratória, morreu nesta quinta-feira (11), depois de oito dias de internação.
A criança foi socorrida inicialmente na UPA Campo Grande, na noite de 3 de dezembro, e transferida em seguida para o Hospital Mário Gattinho, onde permaneceu internada até a confirmação da morte. Desde a entrada na unidade de saúde, o caso já era tratado como ocorrência grave e suspeita.
De acordo com o boletim de ocorrência, o bebê chegou ao atendimento em estado crítico, o que motivou a comunicação imediata às autoridades policiais. A mãe e o padrasto foram presos em flagrante no mesmo dia e seguem detidos. A Polícia Civil investiga o caso pelos crimes de abandono de incapaz, omissão de socorro e morte suspeita.
Segundo o registro policial, o padrasto levou a criança à UPA por volta das 19h30. A mãe chegou logo depois. Em depoimento, o homem afirmou que ficou responsável pelo bebê durante o dia, após a companheira sair para trabalhar pela manhã. Ele relatou que, ao retornar para casa depois de acompanhar a mulher até a esquina, encontrou a criança já ferida.
Ainda conforme o depoimento, o padrasto demorou horas para comunicar a mãe sobre a situação e só buscou atendimento médico no início da noite, o que levantou suspeitas dos investigadores e fundamentou a prisão por omissão de socorro.
Os dois foram encaminhados ao sistema prisional. O celular do padrasto foi apreendido e encaminhado para perícia, que deve ajudar a esclarecer a dinâmica dos fatos e a linha do tempo do ocorrido.