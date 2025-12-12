13 de dezembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Homem esperou ex levar filha na escola para matá-la a facadas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo Pessoal
Mulher de 29 anos foi morta a facadas dentro de casa; ex-companheiro é o principal suspeito e foi socorrido sob escolta.
Mulher de 29 anos foi morta a facadas dentro de casa; ex-companheiro é o principal suspeito e foi socorrido sob escolta.

Um homem de 46 anos é apontado como suspeito de matar a ex-companheira, Vanessa Santos, de 29 anos, na manhã desta quinta-feira (11), em Indaiatuba. Segundo informações da Guarda Municipal, ele teria aguardado a vítima retornar para casa após levar a filha do casal, de 4 anos, à escola, para então cometer o crime.

O ataque ocorreu por volta das 8h30, na Rua Antônio Vaciloto, no Jardim Oliveira Camargo, bairro onde Vanessa morava havia cerca de três meses, período que coincide com o fim do relacionamento. Testemunhas relataram que, cerca de cinco minutos após a vítima entrar na residência, o homem invadiu o imóvel e desferiu diversos golpes de faca, principalmente na região do pescoço.

Mesmo ferida, Vanessa tentou pedir socorro aos vizinhos, mas não resistiu e morreu no local. Quando as equipes chegaram, o suspeito estava ao lado do corpo, ainda segurando a faca utilizada no crime.

O homem também apresentava ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC), sob escolta. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. A Guarda Municipal informou que a vítima não possuía registros anteriores de boletins de ocorrência por violência doméstica e não fazia parte de programas municipais de proteção à mulher.

A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio. A filha do casal não estava na residência no momento do crime e foi localizada em segurança.

