Um homem de 46 anos é apontado como suspeito de matar a ex-companheira, Vanessa Santos, de 29 anos, na manhã desta quinta-feira (11), em Indaiatuba. Segundo informações da Guarda Municipal, ele teria aguardado a vítima retornar para casa após levar a filha do casal, de 4 anos, à escola, para então cometer o crime.

O ataque ocorreu por volta das 8h30, na Rua Antônio Vaciloto, no Jardim Oliveira Camargo, bairro onde Vanessa morava havia cerca de três meses, período que coincide com o fim do relacionamento. Testemunhas relataram que, cerca de cinco minutos após a vítima entrar na residência, o homem invadiu o imóvel e desferiu diversos golpes de faca, principalmente na região do pescoço.

Mesmo ferida, Vanessa tentou pedir socorro aos vizinhos, mas não resistiu e morreu no local. Quando as equipes chegaram, o suspeito estava ao lado do corpo, ainda segurando a faca utilizada no crime.