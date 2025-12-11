A Unicamp aprovou a Proposta de Distribuição Orçamentária (PDO) para 2026, que estima R$ 5,204 bilhões em receitas totais. O valor, porém, não cobre o montante de despesas previstas, que alcança R$ 4,86 bilhões apenas para o exercício de 2026 — chegando a R$ 5,20 bilhões quando somados compromissos de anos anteriores. Para equilibrar o orçamento, a universidade terá de utilizar R$ 890,8 milhões de sua reserva estratégica, o maior uso dos últimos anos.

A principal fonte de recursos, a quota-parte do ICMS, deve render R$ 4,108 bilhões no próximo ano. Apesar do aumento nominal de 2,87% em relação ao previsto para 2025, o crescimento é considerado insuficiente para recompor perdas recentes. O pró-reitor de Desenvolvimento Universitário, Fernando Sarti, alertou para a estagnação da arrecadação estadual. “2026 será um ano crítico. As projeções precisam ser realistas para evitar desequilíbrios”, afirmou, citando desonerações e incertezas da reforma tributária.

Além dos repasses estaduais, a Unicamp prevê R$ 205,3 milhões em receitas próprias, cifra menor que a de anos anteriores após uso intensivo desses recursos no período recente. Mesmo com todas as fontes somadas, a receita não cobre a despesa, obrigando a retirada de quase R$ 900 milhões da reserva.