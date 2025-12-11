A Unicamp aprovou a Proposta de Distribuição Orçamentária (PDO) para 2026, que estima R$ 5,204 bilhões em receitas totais. O valor, porém, não cobre o montante de despesas previstas, que alcança R$ 4,86 bilhões apenas para o exercício de 2026 — chegando a R$ 5,20 bilhões quando somados compromissos de anos anteriores. Para equilibrar o orçamento, a universidade terá de utilizar R$ 890,8 milhões de sua reserva estratégica, o maior uso dos últimos anos.
A principal fonte de recursos, a quota-parte do ICMS, deve render R$ 4,108 bilhões no próximo ano. Apesar do aumento nominal de 2,87% em relação ao previsto para 2025, o crescimento é considerado insuficiente para recompor perdas recentes. O pró-reitor de Desenvolvimento Universitário, Fernando Sarti, alertou para a estagnação da arrecadação estadual. “2026 será um ano crítico. As projeções precisam ser realistas para evitar desequilíbrios”, afirmou, citando desonerações e incertezas da reforma tributária.
Além dos repasses estaduais, a Unicamp prevê R$ 205,3 milhões em receitas próprias, cifra menor que a de anos anteriores após uso intensivo desses recursos no período recente. Mesmo com todas as fontes somadas, a receita não cobre a despesa, obrigando a retirada de quase R$ 900 milhões da reserva.
Entre os principais gastos previstos estão:
- R$ 813,9 milhões para aposentados e pensionistas;
- R$ 109,7 milhões para contratação de docentes e servidores Paepe;
- R$ 174,8 milhões para encargos judiciais.
A área da saúde, que inclui o complexo hospitalar da universidade, consumirá R$ 977,9 milhões, quase um quarto do orçamento total.
A permanência estudantil foi preservada e ampliada: R$ 211 milhões serão destinados ao setor, o que representa 24,5% do orçamento de custeio. O valor engloba reajuste das bolsas, ampliação de auxílios e manutenção dos programas de apoio.
O Consu também aprovou R$ 44,7 milhões para a segunda fase do projeto de modernização estrutural dos “Pinotinhos”, prédios modulares que abrigam salas de aula, laboratórios e serviços acadêmicos.
NÚMEROS PRINCIPAIS
- Receita total: R$ 5,204 bilhões
- Despesas previstas: R$ 4,86 bilhões (R$ 5,20 bi com compromissos anteriores)
- Uso da reserva estratégica: R$ 890,8 milhões
- ICMS para a Unicamp: R$ 4,108 bilhões
- Receitas próprias: R$ 205,3 milhões