A Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado dentro de um lago às margens da Rodovia Santos Dumont, em Campinas, é do motorista de aplicativo Espedito Junior de Oliveira, de 65 anos, desaparecido desde o dia 4 de dezembro. O caso, inicialmente tratado como homicídio, passou a ser investigado como latrocínio — roubo seguido de morte.
O corpo foi localizado na tarde desta quinta-feira (11), na altura do km 68,1 da rodovia, na região da Fazenda Singer, e a ocorrência segue sob responsabilidade do 9º Distrito Policial de Campinas. Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava mãos e pés amarrados e lesões na parte de trás da cabeça, compatíveis com agressões violentas.
Durante a perícia no local, equipes apreenderam cordas e um pedaço de pano utilizados para amarrar o corpo. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros, e o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames confirmaram a identidade de Espedito.
Espedito havia sido registrado como desaparecido dias antes, após sair para trabalhar como motorista de aplicativo em Campinas.
Prisões e apreensão
No avanço das investigações, a Polícia Civil prendeu um homem e apreendeu um adolescente por envolvimento direto no crime. Segundo os investigadores, a dupla é suspeita de ter roubado o veículo e pertences da vítima, antes de assassiná-la e ocultar o corpo no lago às margens da rodovia.
As circunstâncias detalhadas do crime, incluindo a dinâmica do roubo e da execução, seguem sendo apuradas. O veículo da vítima e outros objetos relacionados ao crime também são alvos da investigação.
A Polícia Civil informou que novas diligências estão em andamento para esclarecer se há outros envolvidos e concluir o inquérito.