A Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado dentro de um lago às margens da Rodovia Santos Dumont, em Campinas, é do motorista de aplicativo Espedito Junior de Oliveira, de 65 anos, desaparecido desde o dia 4 de dezembro. O caso, inicialmente tratado como homicídio, passou a ser investigado como latrocínio — roubo seguido de morte.

O corpo foi localizado na tarde desta quinta-feira (11), na altura do km 68,1 da rodovia, na região da Fazenda Singer, e a ocorrência segue sob responsabilidade do 9º Distrito Policial de Campinas. Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava mãos e pés amarrados e lesões na parte de trás da cabeça, compatíveis com agressões violentas.

Durante a perícia no local, equipes apreenderam cordas e um pedaço de pano utilizados para amarrar o corpo. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros, e o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames confirmaram a identidade de Espedito.