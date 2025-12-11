A cidade de Sumaré deu início na última quarta-feira (4) ao Natal para Jesus, considerado um dos maiores eventos natalinos de sua história. A programação segue até 23 de dezembro e tem como ponto alto o show gratuito do cantor Fernandinho, marcado para o dia 11 de dezembro, às 19h, na Praça das Bandeiras. Segundo a organização, a apresentação promete ser um espetáculo épico e inspirador, celebrando a mensagem cristã da data.

Para facilitar o acesso do público, a Prefeitura anunciou transporte municipal gratuito no dia do show, das 16h às 22h, reforçando a expectativa de grande participação popular.

Em pronunciamento, o prefeito Henrique do Paraíso classificou o evento como histórico. “Não estamos apenas inaugurando uma Vila de Natal; estamos firmando um novo capítulo para Sumaré, assumindo, pela primeira vez na história, o nosso merecido lugar de referência regional nas celebrações”, declarou.