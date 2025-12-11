A cidade de Sumaré deu início na última quarta-feira (4) ao Natal para Jesus, considerado um dos maiores eventos natalinos de sua história. A programação segue até 23 de dezembro e tem como ponto alto o show gratuito do cantor Fernandinho, marcado para o dia 11 de dezembro, às 19h, na Praça das Bandeiras. Segundo a organização, a apresentação promete ser um espetáculo épico e inspirador, celebrando a mensagem cristã da data.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Para facilitar o acesso do público, a Prefeitura anunciou transporte municipal gratuito no dia do show, das 16h às 22h, reforçando a expectativa de grande participação popular.
Em pronunciamento, o prefeito Henrique do Paraíso classificou o evento como histórico. “Não estamos apenas inaugurando uma Vila de Natal; estamos firmando um novo capítulo para Sumaré, assumindo, pela primeira vez na história, o nosso merecido lugar de referência regional nas celebrações”, declarou.
O coração do evento é a Vila de Natal, instalada na Praça do Macarenko, que funcionará de 4 a 21 de dezembro. O espaço reúne praça de alimentação, feira de artesanato, parque de diversões, apresentações natalinas e visita ao Papai Noel, tanto na Vila quanto em uma casinha exclusiva na Praça da República.
Além da programação central, o projeto também leva atrações aos bairros por meio do “Natal nos Bairros”, que inclui teatro de fantoches natalinos, entrega de presentes e passeio de trenzinho em regiões como Matão, Nova Veneza, Picerno, Área Cura e Maria Antônia, sempre a partir das 18h30.
A gratuidade no transporte público não vale apenas para o show de Fernandinho: ela será estendida a outros dias de festividade na Praça do Macarenko, conforme calendário divulgado pela administração municipal.