Um acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (12) mobilizou a Polícia Militar na Rua Maria Monteiro, no bairro Cambuí, em Campinas. Um Porsche Cayenne perdeu o controle ao sair de um posto de combustíveis e colidiu contra veículos estacionados ao longo da via. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta das 0h20. O motorista, um empresário de 41 anos, relatou que não conseguiu precisar quantos veículos foram atingidos no momento da colisão. Entre os automóveis danificados estão uma VW Saveiro, uma motocicleta Royal Enfield e outro veículo citado no registro policial.

Após o impacto, houve confusão no local, com relatos de empurrões e arranhões no rosto do condutor, além da alegação de que objetos teriam sido retirados do interior do carro. O motorista informou que não pretende representar criminalmente sobre esses fatos e afirmou que seu objetivo é resolver apenas os danos materiais causados pelo acidente.