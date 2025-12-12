O maestro Carlos Prazeres comunicou, nesta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, durante ensaio no Teatro do Centro de Convivência, seu pedido de desligamento da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Ele permanecerá no cargo até fevereiro de 2026, quando realizará um concerto de despedida.

Prazeres, que assumiu a regência titular em maio de 2022, justificou a decisão por questões pessoais e familiares, especialmente a necessidade de acompanhar de perto a saúde da mãe. “Preciso garantir um tempo de presença com minha família. Foram três anos lindos com a Orquestra Sinfônica de Campinas. Aqui fiz amigos e saio com portas abertas”, declarou o maestro, que brincou ao perguntar se poderia voltar como regente convidado.

A secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, destacou a contribuição de Prazeres: “Ele foi fundamental para aproximar a Sinfônica do público, ampliou o alcance da música clássica e fortaleceu a relação da Orquestra com a cidade”. O prefeito Dário Saadi também agradeceu pelo trabalho realizado e desejou sucesso nos próximos passos do maestro.

Última apresentação em 2025