O maestro Carlos Prazeres comunicou, nesta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, durante ensaio no Teatro do Centro de Convivência, seu pedido de desligamento da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Ele permanecerá no cargo até fevereiro de 2026, quando realizará um concerto de despedida.
Prazeres, que assumiu a regência titular em maio de 2022, justificou a decisão por questões pessoais e familiares, especialmente a necessidade de acompanhar de perto a saúde da mãe. “Preciso garantir um tempo de presença com minha família. Foram três anos lindos com a Orquestra Sinfônica de Campinas. Aqui fiz amigos e saio com portas abertas”, declarou o maestro, que brincou ao perguntar se poderia voltar como regente convidado.
A secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, destacou a contribuição de Prazeres: “Ele foi fundamental para aproximar a Sinfônica do público, ampliou o alcance da música clássica e fortaleceu a relação da Orquestra com a cidade”. O prefeito Dário Saadi também agradeceu pelo trabalho realizado e desejou sucesso nos próximos passos do maestro.
Última apresentação em 2025
Neste sábado, 13 de dezembro, às 19h, Carlos Prazeres conduz a Orquestra no concerto “Natal dos Sinos”, no Teatro de Arena Teresa Aguiar, no Centro de Convivência Cultural. A entrada é gratuita. Após o evento, a Sinfônica entra em recesso e retoma as atividades em fevereiro de 2026 com concertos didáticos para alunos da rede municipal.
Processo de escolha do novo regente
Com a saída anunciada, a Associação dos Músicos da Orquestra inicia o processo interno de escuta para levantar nomes que atendam ao perfil artístico desejado. Será formada uma lista tríplice, encaminhada ao prefeito Dário Saadi, que, junto à Secretaria de Cultura, escolherá o novo regente titular e diretor artístico.
Os requisitos legais para o cargo incluem:
- Formação superior em Música (com habilitação em Composição, Regência Orquestral, Instrumento ou áreas correlatas);
- Experiência mínima de três anos à frente de orquestras profissionais nos últimos dez anos;
- Idade mínima de 28 anos.
Trajetória de Carlos Prazeres em Campinas
Desde 2022, Prazeres aproximou a música clássica do público campineiro com programação diversificada, concertos gratuitos e maior interação com a comunidade. Antes de Campinas, foi regente assistente da Orquestra Petrobras Sinfônica por oito anos e atuou em conjuntos como Orchestre National des Pays de la Loire (França), Sinfônica de Roma e Sinfônica Siciliana.