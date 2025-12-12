13 de dezembro de 2025
LIBERDADE

TRF-3 revoga prisão de Cafu César e impõe tornozeleira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Cafu César (PSB) vai responder em liberdade
Cafu César (PSB) vai responder em liberdade

11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) decidiu revogar a prisão preventiva do vice-prefeito de Hortolândia, Cafu César (PSB), e dos demais acusados na Operação Coffee Break, da Polícia Federal. Eles responderão ao processo em liberdade, mas sob rigorosas medidas cautelares, incluindo monitoramento por tornozeleira eletrônica.

A decisão atende a um pedido de habeas corpus da defesa do vice-prefeito, que alegou não haver riscos à ordem pública, uma vez que o político não possui antecedentes criminais, colabora com as investigações e já estava afastado do cargo por licença aprovada pela Câmara Municipal.

Medidas restritivas

A Justiça Federal substituiu a prisão por um pacote de seis obrigações, válidas para todos os investigados:

  • Afastamento definitivo de funções públicas e proibição de assumir novos cargos;
  • Proibição de acesso ao local de trabalho, especialmente às dependências da Prefeitura de Hortolândia;
  • Vedação de comunicação com outros agentes públicos e demais investigados;
  • Comparecimento mensal em juízo para prestar esclarecimentos;
  • Proibição de deixar o município sem autorização judicial e de sair do país, com entrega do passaporte;
  • Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Operação Coffee Break

A Operação Coffee Break foi deflagrada em novembro pela Polícia Federal de Campinas e investiga irregularidades em contratos de licitação para a distribuição de materiais escolares no município, firmados a partir de 2020.

Cafu César segue formalmente afastado do Executivo, conforme determinação judicial que atinge todos os alvos da operação. A decisão do TRF-3 mantém o afastamento, agora convertido em uma das medidas cautelares.

