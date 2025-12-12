Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (11) sob a acusação de tráfico de drogas, durante uma operação da Polícia Militar em Mogi Guaçu. A abordagem ocorreu na Avenida dos Trabalhadores, após os policiais flagrarem o veículo em que ele estava como passageiro transitando em alta velocidade.

De acordo com o relatório policial, o passageiro demonstrava “inquietação e nervosismo” durante a abordagem. Ao ser questionado, ele confessou espontaneamente que portava drogas, alegando inicialmente que seriam para consumo próprio.

Durante a revista pessoal, no entanto, os militares encontraram com ele uma bolsa contendo 26 porções de maconha em forma de pasta, conhecida como “ice”, além de outras quatro porções da droga em embalagens distintas. Também foram apreendidos R$ 70 em dinheiro.