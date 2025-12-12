Um homem de 44 anos, identificado como Eduardo da Cunha Godoy, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto manuseava uma lavadora de alta pressão, na tarde de quarta-feira (10), em uma empresa de Paulínia.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 17h30, na empresa Bravo. Eduardo havia acabado de realizar a manutenção de um caminhão quando tentou retirar a lavadora do local, que ainda estava conectada à tomada. O piso estava molhado no momento da ação.

Testemunhas e a polícia indicam que o equipamento em funcionamento provocou uma descarga elétrica fatal quando foi manuseado. Funcionários brigadistas da empresa prestaram os primeiros socorros ainda antes da chegada dos socorros oficiais.