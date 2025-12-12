13 de dezembro de 2025
TRISTE

Trabalhador morre após levar choque de lavadora em Paulínia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Homem havia acabado de realizar a manutenção de um caminhão quando tentou retirar do local a lavadora, que ainda estava conectada à tomada.
Um homem de 44 anos, identificado como Eduardo da Cunha Godoy, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto manuseava uma lavadora de alta pressão, na tarde de quarta-feira (10), em uma empresa de Paulínia.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 17h30, na empresa Bravo. Eduardo havia acabado de realizar a manutenção de um caminhão quando tentou retirar a lavadora do local, que ainda estava conectada à tomada. O piso estava molhado no momento da ação.

Testemunhas e a polícia indicam que o equipamento em funcionamento provocou uma descarga elétrica fatal quando foi manuseado. Funcionários brigadistas da empresa prestaram os primeiros socorros ainda antes da chegada dos socorros oficiais.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Paulínia foi acionado e constatou o óbito de Eduardo da Cunha Godoy. A Polícia Militar isolou a área para os procedimentos legais e a perícia.

