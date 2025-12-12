A Polícia Militar atendeu a uma ocorrência grave de violência doméstica no Residencial Real Park, em Sumaré. Acionada via Copom, a equipe encontrou uma mulher que afirmou estar sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro, pai de sua filha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No local, a vítima relatou aos policiais que havia sido agredida com um chute no abdômen ainda durante a madrugada. Ela também detalhou que, em ocasiões anteriores, foi submetida a abusos sexuais pelo mesmo agressor.

Diante da gravidade dos relatos, o casal foi encaminhado ao Plantão Policial. O autor das agressões, um homem de 48 anos, foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.