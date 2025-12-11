Há decisões que dizem tanto pelo que afirmam quanto pelo que silenciam. A aprovação, pela Câmara de Campinas, do projeto que cria 105 novos cargos comissionados é um desses casos. A votação não surpreendeu — 28 votos a favor, apenas dois contrários — mas o caminho até ela revela mais sobre a dinâmica política da cidade do que o próprio resultado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O PLC 136/2025 não surgiu de um debate amplo, de audiências públicas ou de esforço transparente de convencimento. Ele amadureceu nos corredores, foi alinhavado em conversas reservadas, arranjado longe dos holofotes e tramitou com uma agilidade incomum para um tema tão sensível. Quando finalmente apareceu na pauta, veio embalado em um título técnico, desses que só denunciam a real dimensão a quem já conhecia o conteúdo do projeto. Entrou praticamente “na surdina”, apreciado justamente em uma das últimas sessões do ano, quando o desgaste natural dos trabalhos legislativos tende a reduzir o escrutínio público.

Não houve discussão prévia em plenário. Não houve abertura à população. Houve apenas a sensação de que a decisão já estava tomada antes mesmo de ser apresentada.