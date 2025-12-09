A partir das 22h desta terça-feira (9), um trecho da avenida Dr. Moraes Salles, no Centro de Campinas, terá bloqueio total na pista interna para a continuidade de uma intervenção da Sanasa. A Emdec fará a transferência obrigatória do tráfego para a faixa externa, medida necessária para permitir a substituição de um poço de visita, estrutura que integra a rede de esgoto e possibilita o acesso técnico às tubulações.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O fechamento ocorre no sentido Viaduto Cury – Laurão, entre a rua Luzitana e a esquina com a Irmã Serafina, e também afeta a pista interna desta última via. Por conta da alteração, haverá mudança provisória nos pontos de parada do transporte coletivo, desde a Dr. Quirino até a General Osório.

Segundo a Emdec, a intervenção exigirá ajustes imediatos na circulação. Ônibus que utilizam a pista interna serão desviados para a faixa externa na altura da Dr. Quirino, enquanto os demais veículos deverão seguir pelas ruas Luzitana e Conceição, retornando à Irmã Serafina após o trecho interditado.