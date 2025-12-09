09 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
OPORTUNIDADE

Ministério Público abre concurso com salário de até R$ 5,9 mil

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Inscrições começam nesta terça-feira (9) e seguem até 6 de fevereiro; prova está prevista para março de 2026.
Inscrições começam nesta terça-feira (9) e seguem até 6 de fevereiro; prova está prevista para março de 2026.

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) abrirá inscrições para um novo concurso público destinado ao cargo de Auxiliar de Promotoria – Especialidade Administrativo. As inscrições serão realizadas entre 9 de dezembro de 2025 e 6 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do certame.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O concurso prevê cadastro reserva, permitindo a convocação de candidatos aprovados conforme a necessidade e a criação de vagas durante a validade do processo.

Remuneração e benefícios

O cargo oferece remuneração inicial de R$ 3.784,45, composta por vencimento básico e gratificação. Com os benefícios, o total pode chegar a aproximadamente R$ 5.992,25 mensais. Os adicionais incluem:

· Auxílio-alimentação: R$ 1.450,00/mês
· Auxílio-saúde: R$ 750,00/mês
· Auxílio-transporte: R$ 17,80 por dia útil

O cargo exige nível fundamental. A taxa de inscrição será de R$ 107, com possibilidade de isenção para doadores de sangue regulares e redução para estudantes e candidatos de baixa renda.

A seleção será regionalizada, exigindo que cada candidato escolha a Área Regional do MPSP onde deseja concorrer. O edital também estabelece cotas para pessoas com deficiência e candidatos negros.

Comentários

Comentários