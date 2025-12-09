O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) abrirá inscrições para um novo concurso público destinado ao cargo de Auxiliar de Promotoria – Especialidade Administrativo. As inscrições serão realizadas entre 9 de dezembro de 2025 e 6 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do certame.
O concurso prevê cadastro reserva, permitindo a convocação de candidatos aprovados conforme a necessidade e a criação de vagas durante a validade do processo.
Remuneração e benefícios
O cargo oferece remuneração inicial de R$ 3.784,45, composta por vencimento básico e gratificação. Com os benefícios, o total pode chegar a aproximadamente R$ 5.992,25 mensais. Os adicionais incluem:
· Auxílio-alimentação: R$ 1.450,00/mês
· Auxílio-saúde: R$ 750,00/mês
· Auxílio-transporte: R$ 17,80 por dia útil
O cargo exige nível fundamental. A taxa de inscrição será de R$ 107, com possibilidade de isenção para doadores de sangue regulares e redução para estudantes e candidatos de baixa renda.
A seleção será regionalizada, exigindo que cada candidato escolha a Área Regional do MPSP onde deseja concorrer. O edital também estabelece cotas para pessoas com deficiência e candidatos negros.