O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) abrirá inscrições para um novo concurso público destinado ao cargo de Auxiliar de Promotoria – Especialidade Administrativo. As inscrições serão realizadas entre 9 de dezembro de 2025 e 6 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do certame.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O concurso prevê cadastro reserva, permitindo a convocação de candidatos aprovados conforme a necessidade e a criação de vagas durante a validade do processo.

Remuneração e benefícios

O cargo oferece remuneração inicial de R$ 3.784,45, composta por vencimento básico e gratificação. Com os benefícios, o total pode chegar a aproximadamente R$ 5.992,25 mensais. Os adicionais incluem: