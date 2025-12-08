O mundo da música sertaneja está de luto. Morreu neste domingo (8) o cantor Mauri Lima, irmão da lendária dupla Chitãozinho e Xororó, vítima de um acidente na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu, no interior de São Paulo. Ele tinha 55 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A notícia foi confirmada pela assessoria dos irmãos, que divulgou uma nota oficial: "É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima (...) em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo".

Segundo o comunicado, "o fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas". A nota também informou que o irmão e parceiro de dupla de Mauri, Maurício, "está fisicamente bem e sendo assistido". A família pediu "carinho e entendimento" neste momento de dor.

O acidente