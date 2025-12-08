O mundo da música sertaneja está de luto. Morreu neste domingo (8) o cantor Mauri Lima, irmão da lendária dupla Chitãozinho e Xororó, vítima de um acidente na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu, no interior de São Paulo. Ele tinha 55 anos.
A notícia foi confirmada pela assessoria dos irmãos, que divulgou uma nota oficial: "É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima (...) em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo".
Segundo o comunicado, "o fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas". A nota também informou que o irmão e parceiro de dupla de Mauri, Maurício, "está fisicamente bem e sendo assistido". A família pediu "carinho e entendimento" neste momento de dor.
O acidente
A colisão ocorreu no km 373 da BR-116, sentido São Paulo. Além de Mauri, um integrante da equipe da dupla também morreu.
Na noite anterior, Mauri e Maurício haviam se apresentado em um evento fechado em Curitiba (PR). O acidente aconteceu quando retornavam para Indaiatuba, cidade onde viviam.
A carreira ao lado do irmão
Nascido em Mauá, Amauri Prudêncio de Lima formava com o irmão a dupla Mauri & Maurício há 35 anos. A trajetória musical sempre esteve ligada à família: antes de subir aos palcos, Mauri trabalhava nos bastidores dos shows dos irmãos mais famosos, enquanto Maurício era backing vocal de Chitãozinho e Xororó.
A dupla tinha forte presença nas redes sociais, acumulando mais de 83 mil seguidores no Instagram.
Casado com a apresentadora do SBT Andrea Fabyanna, seu último post foi uma homenagem ao aniversário dela, publicado no dia 4 de dezembro. Há apenas uma semana, Mauri havia postado uma foto na academia com a legenda "cuidando da saúde".