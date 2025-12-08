Um homem de 49 anos, identificado como Francisco Taveira, morreu após ser atropelado na noite de sexta-feira (5), no Parque Valença, em Campinas. O condutor de 54 anos estava embriagado, não possuía habilitação e fugiu do local após o acidente, mas acabou preso pela Polícia Civil.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O atropelamento ocorreu na Rua Benedito Cândido Ramos. Segundo o boletim de ocorrência, depois de atingir a vítima, o veículo ainda colidiu contra o muro de uma igreja. Quando os policiais chegaram, Francisco já estava sem vida.
O proprietário do carro, enteado do suspeito, contou que ambos estavam em um bar. Ao se levantar para pagar a conta, o padrasto pegou as chaves do veículo sem autorização, saiu dirigindo e provocou o atropelamento, fugindo em seguida.
O dono do automóvel indicou aos policiais o endereço do suspeito. No local, a esposa apresentou uma foto do marido, o que facilitou a identificação. Ele foi localizado pouco depois, em uma rua próxima ao bar.
O motorista confirmou a versão do enteado, mas alegou não saber que havia atropelado uma pessoa. Ele apresentava claros sinais de embriaguez e o bafômetro registrou 0,68 mg/l de álcool, índice acima do limite previsto em lei.
O caso foi registrado no plantão da 2ª Delegacia como homicídio na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante, direção sem habilitação e fuga do local do acidente. O suspeito foi conduzido e recolhido à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial.