Um homem de 49 anos, identificado como Francisco Taveira, morreu após ser atropelado na noite de sexta-feira (5), no Parque Valença, em Campinas. O condutor de 54 anos estava embriagado, não possuía habilitação e fugiu do local após o acidente, mas acabou preso pela Polícia Civil.

O atropelamento ocorreu na Rua Benedito Cândido Ramos. Segundo o boletim de ocorrência, depois de atingir a vítima, o veículo ainda colidiu contra o muro de uma igreja. Quando os policiais chegaram, Francisco já estava sem vida.

O proprietário do carro, enteado do suspeito, contou que ambos estavam em um bar. Ao se levantar para pagar a conta, o padrasto pegou as chaves do veículo sem autorização, saiu dirigindo e provocou o atropelamento, fugindo em seguida.