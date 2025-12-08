Um caminhoneiro morreu na noite deste domingo (7) em um acidente no km 73 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Itupeva. Segundo a concessionária Autoban, o caso ocorreu por volta das 22h26, quando o condutor de uma CVC Volvo sofreu um mal súbito e parou com o veículo sobre a faixa de rolamento no sentido Sul da rodovia.

Na sequência, uma carreta Volkswagen, que trafegava logo atrás, colidiu violentamente na traseira da CVC. O motorista da carreta não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor da CVC teve ferimentos leves.

O acidente provocou a interdição do acostamento e de duas faixas por mais de três horas, gerando 3,5 km de congestionamento entre os km 76 e 72,5. À 1h59, a CVC conseguiu deixar o trecho por meios próprios, enquanto a carreta foi removida às 2h pelo guincho pesado da concessionária.