A Polícia Militar está à procura de Jeferson Silva Amorim, 27 anos, apontado como autor do ataque que terminou com a morte dos pais de sua ex-companheira na noite de sábado, 6, em Campinas.
Além do casal morto, o filho da mulher, de 10 anos, e o irmão dela, de 19, também foram atingidos e seguem internados em estado grave.
Segundo o registro policial, a ex-parceira relatou aos investigadores que Jeferson havia sido condenado em setembro deste ano pelo homicídio de um namorado dela em 2018. Ainda conforme o depoimento, o suspeito teria afirmado que se retaliaria caso acabasse condenado.
O ataque aconteceu por volta das 21h30, no bairro Cidade Singer. De acordo com o boletim, o suspeito chegou à residência em uma moto, acompanhado de uma mulher que seria sua atual namorada, e abriu fogo contra a família.
A mãe da ex-companheira, de 56 anos, e o pai, de 76, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A criança, atingida próximo ao olho, foi levada ao Hospital Mário Gatti. O jovem de 19 anos, baleado no abdômen, foi socorrido ao Hospital da PUC-Campinas.