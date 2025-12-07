A Polícia Militar está à procura de Jeferson Silva Amorim, 27 anos, apontado como autor do ataque que terminou com a morte dos pais de sua ex-companheira na noite de sábado, 6, em Campinas.

Além do casal morto, o filho da mulher, de 10 anos, e o irmão dela, de 19, também foram atingidos e seguem internados em estado grave.

Segundo o registro policial, a ex-parceira relatou aos investigadores que Jeferson havia sido condenado em setembro deste ano pelo homicídio de um namorado dela em 2018. Ainda conforme o depoimento, o suspeito teria afirmado que se retaliaria caso acabasse condenado.