O funcionalismo municipal de Campinas entrou em uma nova fase de tensão após a categoria aprovar estado de greve na noite desta sexta-feira (5). A decisão ocorreu em assembleia realizada no Paço Municipal e foi motivada pela suspensão do 13º vale-alimentação dos ativos e do auxílio-nutricional de aposentados e pensionistas, benefícios que estavam previstos em leis municipais e foram interrompidos por liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A decisão judicial, concedida em novembro, atendeu a pedido da Procuradoria Geral de Justiça, que considera que a parcela extra e a extensão dos pagamentos aos inativos são incompatíveis com o interesse público. A Prefeitura informou que já recorreu e aguarda novo posicionamento do Judiciário.

Para o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal (STMC), a medida representa “grave retrocesso” e fere direitos conquistados em campanhas salariais. A coordenação geral reforçou durante a assembleia que a retirada dos benefícios “afronta direitos adquiridos” previstos nas Leis 14.630/2013 e 422/2023, ambas aprovadas com aval do Legislativo.