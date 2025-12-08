O funcionalismo municipal de Campinas entrou em uma nova fase de tensão após a categoria aprovar estado de greve na noite desta sexta-feira (5). A decisão ocorreu em assembleia realizada no Paço Municipal e foi motivada pela suspensão do 13º vale-alimentação dos ativos e do auxílio-nutricional de aposentados e pensionistas, benefícios que estavam previstos em leis municipais e foram interrompidos por liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo.
A decisão judicial, concedida em novembro, atendeu a pedido da Procuradoria Geral de Justiça, que considera que a parcela extra e a extensão dos pagamentos aos inativos são incompatíveis com o interesse público. A Prefeitura informou que já recorreu e aguarda novo posicionamento do Judiciário.
Para o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal (STMC), a medida representa “grave retrocesso” e fere direitos conquistados em campanhas salariais. A coordenação geral reforçou durante a assembleia que a retirada dos benefícios “afronta direitos adquiridos” previstos nas Leis 14.630/2013 e 422/2023, ambas aprovadas com aval do Legislativo.
O encontro desta sexta-feira resultou na aprovação do estado de greve, etapa anterior à paralisação. Segundo o sindicato, se os pagamentos não forem realizados, a categoria está disposta a deflagrar uma greve geral a partir de segunda-feira, 15 de dezembro. “Temos condições de preparar a maior greve da história de Campinas”, afirmou o coordenador Tadeu Cohen. A mobilização envolve servidores ativos, contratados, celetistas, estatutários, temporários, aposentados e pensionistas.
Outro coordenador, Lourival Valeriano de Souza, disse que o momento exige união. “Os servidores estão sofrendo ataques em várias frentes. Não podemos permitir que direitos históricos sejam retirados.”
O departamento jurídico do STMC sustenta que os valores estavam previstos no orçamento e já constituem direito adquirido. A entidade critica ainda a postura da Procuradoria Municipal, alegando que a defesa do município não apresentou documentos essenciais no recurso apresentado ao TJ-SP. A advogada do sindicato, Kátia Gomide, afirmou que o STMC irá denunciar o caso à Organização Internacional do Trabalho (OIT).
O que diz a Prefeitura
A administração municipal reforça que defende a legalidade das leis que criaram os benefícios extras e informou que, além do agravo interno apresentado na quinta-feira (4), já havia recorrido ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a Prefeitura, a suspensão dos pagamentos gera riscos sociais e econômicos e pode prejudicar milhares de famílias.
A liminar que sustou os benefícios foi concedida pelo relator Afonso Faro Jr., do TJ-SP, após denúncia apresentada ao Ministério Público em março deste ano.
Com o estado de greve aprovado, a categoria agora monitora a tramitação dos recursos e aguarda uma definição judicial para decidir se irá ou não interromper totalmente as atividades a partir do dia 15.