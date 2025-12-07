A Polícia Civil identificou as vítimas do ataque que terminou com a morte de um casal dentro de casa em Campinas, na noite de sábado, 6. Salvador Ferreira dos Santos, de 76 anos, e Maria de Lourdes Sobrinho, de 56, foram mortos a tiros após a residência ser invadida.
O crime ocorreu no bairro Cidade Singer, por volta das 21h30. Além do casal, um menino de 10 anos, neto das vítimas, foi atingido no queixo. O filho deles, de 19 anos, também ficou ferido depois de levar um tiro no abdômen.
As duas vítimas sobreviventes foram socorridas. A criança foi encaminhada ao Hospital Mário Gatti, onde segue internada em estado grave. O jovem foi levado ao Hospital da PUC-Campinas.
O suspeito do ataque é Jeferson Silva Amorim, de 27 anos, ex-companheiro da filha do casal. Ele fugiu logo após os disparos e permanece foragido até a última atualização.
A Polícia Civil apurou que, no dia do crime, Jeferson chegou ao imóvel em uma motocicleta acompanhado de uma mulher identificada como sua atual namorada. Ele desceu do veículo, invadiu a residência e abriu fogo contra a família.
Salvador e Maria de Lourdes morreram no local. O caso foi registrado como feminicídio, homicídio por motivo fútil e tentativa de homicídio.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a filha das vítimas relatou que Jeferson havia sido condenado, em setembro deste ano, por matar um ex-namorado dela em 2018. Em depoimento, ela disse que o homem afirmou que se vingaria caso fosse condenado.
Jeferson recebeu pena de 15 anos de prisão em regime fechado. Como a sentença foi definida pelo Tribunal do Júri, a ordem de prisão passou a valer imediatamente, mesmo com possibilidade de recurso. Um mandado de prisão está em aberto desde 10 de setembro, mas o suspeito não foi encontrado.