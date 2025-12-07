A Polícia Civil identificou as vítimas do ataque que terminou com a morte de um casal dentro de casa em Campinas, na noite de sábado, 6. Salvador Ferreira dos Santos, de 76 anos, e Maria de Lourdes Sobrinho, de 56, foram mortos a tiros após a residência ser invadida.

O crime ocorreu no bairro Cidade Singer, por volta das 21h30. Além do casal, um menino de 10 anos, neto das vítimas, foi atingido no queixo. O filho deles, de 19 anos, também ficou ferido depois de levar um tiro no abdômen.

As duas vítimas sobreviventes foram socorridas. A criança foi encaminhada ao Hospital Mário Gatti, onde segue internada em estado grave. O jovem foi levado ao Hospital da PUC-Campinas.