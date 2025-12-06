06 de dezembro de 2025
BOM DIA

Calor continua; chuva se aproxima no domingo na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
Região terá calor no final de semana
Os próximos dias ainda serão marcados por calor intenso na região, com temperaturas máximas atingindo os 32?C. No entanto, uma mudança no tempo está a caminho da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

A partir do domingo (7), segundo os meteorologistas, há aumento da nebulosidade eleva as chances de ocorrência de chuva, o que pode trazer alívio às altas temperaturas.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

