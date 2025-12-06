Os próximos dias ainda serão marcados por calor intenso na região, com temperaturas máximas atingindo os 32?C. No entanto, uma mudança no tempo está a caminho da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

A partir do domingo (7), segundo os meteorologistas, há aumento da nebulosidade eleva as chances de ocorrência de chuva, o que pode trazer alívio às altas temperaturas.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).