O funcionalismo municipal de Campinas vive uma nova tensão após a suspensão do 13º vale-alimentação para servidores ativos e do auxílio nutricional para aposentados e pensionistas, determinada por decisão liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo em meados de novembro. O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal (STMC) convocou uma assembleia extraordinária para esta sexta-feira, às 17h, no Paço Municipal, e coloca em pauta a possibilidade de greve por tempo indeterminado a partir de 15 de dezembro.

A medida judicial acolheu pedido da Procuradoria Geral de Justiça, que considera que o pagamento do benefício extra e a extensão aos inativos seriam incompatíveis com o interesse público. A Prefeitura de Campinas já informou que iria recorrer da liminar, enquanto o sindicato afirma que acionou o próprio departamento jurídico para garantir o pagamento.

Para o STMC, a suspensão representa “grave retrocesso” e atinge direitos previstos no artigo 3º da Lei Municipal 14.630/2013 e no artigo 5º da Lei Complementar 422/2023, normas aprovadas após negociações salariais e que garantiam a parcela adicional do vale-alimentação e o auxílio a aposentados e pensionistas.