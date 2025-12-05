O funcionalismo municipal de Campinas vive uma nova tensão após a suspensão do 13º vale-alimentação para servidores ativos e do auxílio nutricional para aposentados e pensionistas, determinada por decisão liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo em meados de novembro. O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal (STMC) convocou uma assembleia extraordinária para esta sexta-feira, às 17h, no Paço Municipal, e coloca em pauta a possibilidade de greve por tempo indeterminado a partir de 15 de dezembro.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A medida judicial acolheu pedido da Procuradoria Geral de Justiça, que considera que o pagamento do benefício extra e a extensão aos inativos seriam incompatíveis com o interesse público. A Prefeitura de Campinas já informou que iria recorrer da liminar, enquanto o sindicato afirma que acionou o próprio departamento jurídico para garantir o pagamento.
Para o STMC, a suspensão representa “grave retrocesso” e atinge direitos previstos no artigo 3º da Lei Municipal 14.630/2013 e no artigo 5º da Lei Complementar 422/2023, normas aprovadas após negociações salariais e que garantiam a parcela adicional do vale-alimentação e o auxílio a aposentados e pensionistas.
Na convocação publicada nesta semana, a coordenação geral do sindicato afirma que a retirada dos benefícios “afronta direitos adquiridos” e exige mobilização total da categoria, incluindo servidores ativos, estatutários, contratados, temporários, aposentados e pensionistas. A indefinição sobre o pagamento acendeu alerta entre trabalhadores da administração direta, autarquias, fundações e empresas públicas do município.
A assembleia desta sexta-feira definirá se o funcionalismo irá paralisar todos os setores da administração municipal a partir de 15 de dezembro.
Em novembro, a prefeitura enviou nota prometendo recorrer:
“A Prefeitura de Campinas informa que vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concedeu liminar suspendendo o pagamento 13º do vale-alimentação dos ativos e o vale-nutricional (pagamento mensal e 13º) dos aposentados e pensionistas. A ação foi ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. A Administração Municipal reforça que está tomando todas as medidas necessárias para defender a legalidade das normas mencionadas, sem prejuízo de outras medidas que forem necessárias.