O estudo de impacto financeiro que acompanha o PLC 136/2025, projeto que reorganiza a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Campinas, mostra que a criação dos novos cargos comissionados custará mais de R$ 20 milhões por ano entre 2026 e 2028. A despesa inclui 99 assessores de políticas públicas para o gabinete dos 33 vereadores, cinco assessores de comissão e um subsecretário de apoio às comissões, com salário de R$ 32,1 mil, um dos mais altos da Casa.

Para 2026, primeiro ano em que a nova estrutura valerá integralmente, o levantamento prevê gasto de R$ 20.895.431,07, valor que corresponde a 8,16% do orçamento total projetado para o Legislativo. Apesar do peso financeiro, o estudo aponta que o percentual de gasto com pessoal deve ficar em 49,64%, abaixo do limite de 70% fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O documento detalha que os 99 assessores de políticas públicas, com salário de R$ 8.500, representam a maior parcela do impacto, somando mais de R$ 1,6 milhão ao ano apenas em vencimentos.

Em 2027, com reajuste estimado de 5%, o impacto sobe para R$ 21,9 milhões, mas cai proporcionalmente devido ao aumento do orçamento previsto, de R$ 301,9 milhões, reduzindo o peso para 7,27%. Já em 2028, o estudo projeta despesa de R$ 23 milhões, diante de um orçamento estimado de R$ 321,5 milhões. Nesse cenário, o impacto percentual cai para 7,16%, mantendo o gasto com pessoal em níveis considerados seguros — 45,21%.