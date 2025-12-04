A Prefeitura de Campinas publica nesta sexta-feira, 5 de dezembro, o aguardado edital de licitação que vai definir o novo serviço de transporte coletivo convencional da cidade. O documento, disponível no Diário Oficial, prevê um contrato de 15 anos, estimado em R$ 11 bilhões, marcando, assim se espera, o início de uma reformulação completa no modelo atual.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o prefeito Dário Saadi, a abertura do edital representa um avanço esperado há anos pela administração municipal. “Esse é mais um importante passo que estamos dando para a construção de um novo sistema de transporte coletivo em nossa cidade”, afirmou.

Uma das principais novidades é a contratação da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, para conduzir a abertura dos envelopes das empresas interessadas. As propostas serão apresentadas por corretoras credenciadas, em três envelopes: garantias, proposta de valores e documentação de habilitação. O primeiro envelope será aberto em 10 de fevereiro de 2026.