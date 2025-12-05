Uma família foi feita refém dentro de casa durante um roubo à residência na noite de quinta-feira (4), no Residencial Mauro Marcondes, em Campinas. A ação terminou com dois homens presos em flagrante, dinheiro, joias e celulares recuperados e a apreensão de um carro com placa adulterada usado pelo grupo, segundo registro do Boletim de Ocorrência, do 9º Distrito Policial.
De acordo com o relato da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 22h para atender um chamado de roubo em andamento na Rua Hilário Baldo. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram um VW Gol com a porta entreaberta e a chave no contato, parado em frente à casa das vítimas. Em seguida, perceberam movimentação no interior do imóvel e viram um homem voltar correndo para dentro ao notar a presença da viatura.
Os agentes fizeram cerco com apoio de outras equipes e conseguiram deter um dos suspeitos no telhado da residência. Com ele, os policiais apreenderam R$ 1.813,30 em dinheiro e uma aliança, que depois foram reconhecidos pela família como parte dos bens roubados. No quintal, os PMs localizaram ainda um simulacro de arma de fogo tipo pistola, usado para ameaçar as vítimas.
Dentro da casa, os policiais encontraram o empresário, a esposa e o filho, todos com as mãos amarradas e marcas de lesões nos punhos. Outro filho do casal conseguiu se esconder no quarto e acionar a polícia, o que precipitou a fuga dos criminosos. A família relatou que três homens encapuzados, usando toucas, óculos escuros e capuzes, entraram no imóvel por volta das 21h30, anunciaram o assalto e mantiveram os moradores sob grave ameaça.
Segundo o boletim, os assaltantes levaram dois celulares, uma aliança e o dinheiro em espécie. Enquanto uma parte da equipe atuava na casa, policiais do 47º BPM/I realizaram buscas no entorno e, já na Rua Maria Zalina Rolim, no Loteamento Residencial Porto Seguro, localizaram outro suspeito correndo pela via.
O homem ignorou a ordem de parada, pulou uma cerca de arame farpado e tentou continuar a fuga, mas foi alcançado e detido. Ele resistiu à abordagem, sendo contido com uso de força e algemas. Com o suspeito, os policiais apreenderam três celulares, entre eles o aparelho rastreado por uma das vítimas.
Na sequência, a PM verificou que o Gol abandonado em frente à casa tinha placa RUB3I81, mas, na verdade, o veículo era cadastrado como DAP6F58, de Atibaia. Dentro do carro, além das duas placas originais, os agentes encontraram um RG em nome de outro homem, apontado no boletim como investigado e possível terceiro integrante do grupo. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio de Cosmópolis para perícia e apuração de adulteração de sinal identificador.
As vítimas reconheceram os dois presos como participantes do roubo e também o simulacro usado na abordagem, conforme os autos. Todos receberam requisição para exame de corpo de delito, em razão das marcas deixadas pelas amarrações. Já os bens recuperados foram devolvidos à família após a formalização da apreensão.
Os suspeitos optaram por permanecer em silêncio na delegacia e pediram assistência da Defensoria Pública. O delegado plantonista entendeu estarem presentes os indícios de autoria e materialidade e decretou a prisão em flagrante da dupla por roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.
Por se tratar de crime inafiançável, os dois foram encaminhados à Cadeia Pública anexa ao 2º DP de Campinas, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil instaurou inquérito para aprofundar a investigação, apurar a participação de outros envolvidos e esclarecer a adulteração das placas do veículo.