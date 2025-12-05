Uma família foi feita refém dentro de casa durante um roubo à residência na noite de quinta-feira (4), no Residencial Mauro Marcondes, em Campinas. A ação terminou com dois homens presos em flagrante, dinheiro, joias e celulares recuperados e a apreensão de um carro com placa adulterada usado pelo grupo, segundo registro do Boletim de Ocorrência, do 9º Distrito Policial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o relato da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 22h para atender um chamado de roubo em andamento na Rua Hilário Baldo. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram um VW Gol com a porta entreaberta e a chave no contato, parado em frente à casa das vítimas. Em seguida, perceberam movimentação no interior do imóvel e viram um homem voltar correndo para dentro ao notar a presença da viatura.

Os agentes fizeram cerco com apoio de outras equipes e conseguiram deter um dos suspeitos no telhado da residência. Com ele, os policiais apreenderam R$ 1.813,30 em dinheiro e uma aliança, que depois foram reconhecidos pela família como parte dos bens roubados. No quintal, os PMs localizaram ainda um simulacro de arma de fogo tipo pistola, usado para ameaçar as vítimas.