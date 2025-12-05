A Câmara Municipal de Campinas discute um projeto que reorganiza a estrutura de cargos comissionados do Legislativo e pode ampliar de forma sensível o número de funcionários ligados diretamente aos vereadores. O Projeto de Lei Complementar (PLC) 136/2025, apresentado pela Mesa Diretora fixa a remuneração de postos recém-instituídos e abre caminho para que cada um dos 33 vereadores passe a ter oito assessores em gabinete, três a mais que os cinco atuais.

A mudança se dá com a criação de 99 cargos de Assessor de Políticas Públicas, distribuídos entre os gabinetes. O PLC oficializa o salário de R$ 8.500,00 para cada assessor adicional — tema que reacende um debate que acompanha o Legislativo há mais de 15 anos e que já motivou intervenções do Ministério Público e decisões judiciais sobre o tamanho da estrutura parlamentar.

O texto também mexe na estrutura da Presidência da Casa ao fixar a remuneração de 5 Assessores de Comissão, com salário de R$ 10 mil, e de um Subsecretário de Apoio às Comissões, que terá vencimento de R$ 32.167,44. É um dos cargos de mais alto salário da Câmara e integra a nova formatação de apoio técnico às comissões permanentes.