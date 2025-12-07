A Câmara de Campinas conseguiu, mais uma vez, produzir seu próprio terremoto político. Em uma coluna recente, quando avaliava o ano caótico do Legislativo, escrevi que ainda havia tempo para que os vereadores inventassem mais um problema. Não demorou muito: ele veio. E veio grande. A criação de 105 novos cargos comissionados, sendo 99 destinados aos gabinetes, é a mais nova “obra de arte” da Casa, acrescentando mais um capítulo ao que já podemos classificar, sem exagero, como uma das legislaturas mais fracas e tumultuadas da história recente.

Nada deste enredo, claro, é novidade. A discussão sobre o tamanho dos gabinetes e o número de assessores já provocou embates duríssimos com o Ministério Público nos últimos 15 anos. Houve idas e vindas, recomposições, intervenções e recomendações — sempre na tentativa de impedir a expansão desenfreada dos cargos de confiança. E, como num roteiro repetido, a Câmara volta agora ao mesmo ponto, mantendo viva a tradição de testar os limites da opinião pública.

Os vereadores e a Mesa Diretora afirmam que Campinas tem menos assessores que outros Legislativos de cidades semelhantes e que as demandas crescem em ritmo acelerado. É verdade que os números apresentados pela consultoria FIA/USP indicam uma defasagem quando comparados a exemplos como Osasco, São Bernardo ou Santo André. Mas isso não apaga o fato de que, depois de um ano particularmente desastroso, com quatro pedidos de Comissão Processante, confrontos públicos, tumultos no plenário e desgaste sucessivo, o Legislativo escolheu encerrar 2025 com uma proposta que soa, no mínimo, como afronta à sociedade.